Traffico al cimitero di Settimo per la Festa di Ognissanti, vigili e volontari impegnati in via Milano.

Festa di Ognissanti, traffico al cimitero

E’ sotto l’attento controllo degli agenti della Polizia Municipale di Settimo la situazione relativa al traffico nei pressi del cimitero di via Milano. In occasione della celebrazione della Festa di Ognissanti 2018 gli agenti, come da tradizione, sono tornati a regolare la viabilità in prossimità dei varchi d’accesso del camposanto. Dalla mattinata di oggi, giovedì 1 novembre, non si sono registrate particolari criticità, se non alcune code nei momenti di massima affluenza al cimitero cittadino. In occasione della celebrazione, inoltre, fino a domenica 4 novembre il cimitero osserverà l’orario di apertura dalle 8 alle 17,30.

Parcheggi e viabilità

Per consentire la regolarità del traffico e della viabilità, quindi, il Comando di Polizia Municipale ha previsto una serie di limitazioni e di stravolgimenti. In particolare, fino al 5 novembre, sono previste l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della via Milano, nel tratto compreso tra il piazzale antistante il cimitero e il civico 109 della via. L’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata fuori dagli spazi demarcati nel piazzale antistante il cimitero; l’istituzione temporanea del divieto di transito nei due piazzali attigui ai due ingressi del cimitero.

Vigili e volontari impegnati sul campo

Gli agenti della Polizia Municipale, impegnati nella gestione della viabilità lungo via Milano e in prossimità degli attraversamenti pedonali, sono coadiuvati nel lavoro da squadre di volontari. In particolare, sul campo, sono entrati in azione anche i volontari dell’Associazione nazionale carabinieri e del gruppo comunale della Protezione Civile.

Senso unico di marcia

Giovedì 1, inoltre, dalle 8 alle 17.30, nel tratto di via Milano compreso tra corso Piemonte e via Rantano è prevista l’istituzione temporanea del senso unico di circolazione veicolare con direzione di marcia consentita da corso Piemonte verso via Rantano. L’istituzione temporanea del parcheggio ortogonale all’asse stradale lungo il margine sinistro della carreggiata considerato secondo il senso di marcia consentito; l’istituzione temporanea del limite massimo di velocità di 30 Km/h. E, ancora, l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata lungo tutto il margine destro della carreggiata considerato secondo il senso di marcia consentito; l’istituzione del segnale divieto di accesso in via Milano all’intersezione con via Rantano attraverso l’inibizione dello svincolo diretto verso Brandizzo nella rotatoria.

Le prescrizioni fino a giovedì 1

Fino a giovedì 1, dalle 8 alle 17.30 sul margine destro della parte rettilinea di via Lombardia compresa tra l’attraversamento pedonale e l’intersezione con via Rio San Gallo. Dalle 20 di domani, 31 ottobre,e fino alle 8 di giovedì 1 in via Milano nel tratto compreso tra corso Piemonte e via Vivaldi sul margine sinistro della carreggiata considerata in direzione centro città; l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata.