Festa Patronale di Gassino: un successo senza precedenti

I numeri del trionfo

“La serata degli Explosion – fa un bilancio Savio – è stato il più grande evento che gli anziani gassinesi ricordino. Abbiamo avuto, nell’area festeggiamenti, circa 1500 persone. Non possiamo che dirci molto contenti: è stata una festa eccezionale sotto ogni punto di vista. Anche la serata d’esordio, dedicata ai giovani, ha raccolto un gran numero di ragazzi, che ci hanno chiesto di replicarla. Speriamo di poterli accontentare: i ragazzi ci stanno molto a cuore, sono il futuro di Gassino e della Pro Loco. Nonostante il freddo, poi, molto partecipate sono state anche le serate di tributo ai Queen e a Umberto Tozzi. Infine abbiamo ricevuto complimenti su qualità e abbondanza delle porzioni da chi ha gustato il cibo servito al padiglione”.

I ringraziamenti

“Grazie a chiunque ha partecipato: senza l’affetto delle persone non sarebbe stato possibile un simile successo” conclude quindi il presidente dell’Associazione Turistica. “Grazie ai giovani, alle persone che, anche da fuori e nonostante il freddo, sono venute a farci visita, ai volontari impegnati nella buona riuscita dell’evento, alle associazioni che hanno garantito la sicurezza, ai commercianti, che abbiamo supportao con piacere per l’allestimento della notte banca, purtroppo cancellata dalla pioggia. Speriamo di aver organizzato una festa che abbia incontrato i gusti di tutti i gassinesi”.

Le prossime iniziative

La volontà di replicare anche il prossimo anno questo successo, afferma ancora Savio, c’è. Ma “tutto dipenderà dai costi. Speriamo che sempre più gassinesi decidano di sottoscrivere la nostra tessera, così da garantirci entrate che ci permettano di mantenere standard qualitativi sempre alti e la possbilità di replicare alcune serate durante l’anno, come molti ci hanno richiesto”. Ma se per riparlare di Patronale bisognerà attendere un anno, l’attività Pro Loco certo non si ferma. “Daremo supporto ad iniziative di valorizzazione del territorio, a serate benefiche e a Puliamo il Mondo. Poi avremo le iniziative natalizie” descrive dei prossimi eventi in programma. “Per chi volesse capire meglio il funzionamento della Pro Loco, poi, pubblicheremo sui social la descrizione, in pillole, di chi siamo e come operiamo. Anche per chiarire che non andiamo confusi con l’amministrazione comunale, ma che siamo apolitici e indipendenti, pur collaborando con essa. Ringraziamo chiunque voglia leggerle e discuterne poi con noi”.