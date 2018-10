Festival dell’innovazione e della Scienza, si entra nel vivo della kermesse. Dopo il primo weekend che ha visto un’ampia partecipazione di pubblico, la settimana prosegue con tantissimi appuntamenti.

Festival dell’innovazione e della Scienza

La sesta edizione del Festival ha preso il via ormai da qualche giorno, ma i primi appuntamenti hanno già riscontrato l’interesse e l’entusiasmo di molti. I primi ospiti infatti hanno accolto consensi durante interventi partecipati e curiosi. Gunter Pauli, guru della Blue Economy, ha preso parte all’appuntamento di domenica pomeriggio incentrata sul tema “Ridurre la povertà e incoraggiare l’innovazione”. Ieri sera invece, la Biblioteca Archimede ha invece aperto le porte a Marc Genè, pilota e collaudatore della Scuderia Ferrari. Sono solo alcuni degli ospiti illustri di questa edizione.

Gli appuntamenti della giornata

Tra poco, alle 18 presso la Biblioteca Archimede – polo della kermesse -, si parlerà di “Dalle parole perse alle parole ritrovate”. Ospiti, Alessandro Vercelli, direttore del Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi e Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Torino, e Claudio Marazzini, presidente dell’Accademia della Crusca. L’invecchiamento si traduce in fragilità fisica, cognitiva, psicologica e sociale. L’utilizzo di sensori che rilevano misure vitali, andamento, postura, qualità del sonno, ecc. permette di prevenirne gli effetti negativi grazie alla diagnosi precoce, con notevoli risparmi sui costi sanitari. Lo smarthphone, con giochi di memoria e attenzione, diventa invece un alleato per allenare e migliorare le funzioni cognitive.

Alle 21, invece, “Nutraecetica: la prevenzione a tavola tra passione e scienza”. Uno showcooking all’insegna della qualità e della salute con il Food Mentor Marco Bianchi e l’esperta di alimentazione Elena Dogliotti alla scoperta di ricette buone e sane per portare con gusto il benessere e la prevenzione a tavola. Un viaggio culinario per esplorare le proprietà curative di alcuni alimenti di uso quotidiano.

Il calendario di domani

Domani, mercoledì 17 ottobre, alle 17 presso l’Ospedale Civico di Settimo, gli studenti dell’8 Marzo e Carla Bena, medico e responsabile delle cure domiciliari, presenteranno il progetto che, attraverso la narrazione come costruzione di legami, vede operare in sinergia scuola, sanità, servizi sociali e comunità locale.

Alle 18 alla Biblioteca Archimede, si parlerà invece di «Lesioni spinali: le sfide della ricerca e della forza di volontà» con Diego Garbossa, direttore della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia dell’Università di Torino, Marina Boido, e Marco Dolfin, medico ortopedico e traumatologo dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino che, dopo un grave incidente, continua con ostinazione il suo lavoro e ha coronato il sogno di partecipare alle gare di nuoto delle Paralimpiadi di Rio De Janeiro. Le lesioni vertebro–midollari sono dovute a incidenti stradali, sportivi o domestici, con un’incidenza di 800 nuovi casi all’anno in Italia causando gravi disabilità e un drammatico impatto sulla sanità pubblica. Quali sfide affronta la ricerca unendo l’approccio clinico del neurochirurgo con quello complementare della ricerca di base? Stimolare la rigenerazione delle fibre nervose lesionate tramite terapie sperimentali innovative è l’obiettivo.

Infine, alle 21 sempre alla Biblioteca Archimede, si tratterà di «Sigarette elettroniche: per un mondo senza fumo o una nuova dipendenza?» con Matteo Viviani inviato de Le Iene, e Fabio Beatrice, otorinolaringoiatra, Anna Romano, psichiatra del Dipartimento Dipendenze patologiche Asl To 4. Modera Stefano Caliciuri. Negli ultimi anni la sigaretta elettronica è entrata prepotentemente nelle abitudini di molti ex fumatori che l’hanno scelta come strumento per ridurre i danni della combustione del tabacco. L’Oms lancia però un allarme: introduce i giovani al fumo. È opportuno incentivarla e sostenerla come accade nel Regno Unito oppure è giusto regolamentarla rigidamente come il tabacco?

Tra le novità

Tra le grosse novità di quest’anno, l’Escape Room a cura di WESEN srl – Mistery House Torino. Con Settimo Mistero nasce la prima e unica Escape Room di divulgazione scientifica, un gioco dedicato agli adulti e ai bambini dagli 8 anni. 45 minuti di tempo per risolvere enigmi, misteri, indovinelli, in cui la protagonista sarà la Proteina. Da dove viene? Che cosa è? Come la usa il nostro corpo? Per arrivare alla fine del gioco sbloccando lucchetti e porte, i partecipanti devono imparare tutto sulle proteine e metterlo in pratica, lavorando insieme per svelare gli enigmi più difficili. Una Scientific Escape Room dove mistero e divulgazione si mescolano in un gioco educativo e divertente.

In piazza Della Libertà invece è stato allestito il Planetario, a cura di INAF, SOFOS e associazione Camelot. Nella realtà immersiva del planetario, gli spettatori potranno effettuare un viaggio sorprendente e meraviglioso attraverso l’universo, la nostra galassia, le stelle e il sistema solare. Il nuovo planetario con proiettore digitale è composto da una rivoluzionaria macchina di proiezione capace di mostrare un cielo realistico con effetto 3D proprio come lo vedreste ad occhio nudo, con un binocolo o un telescopio e proietta filmati a 360 gradi, permettendo di rendere le animazioni ancora più spettacolari e coinvolgenti. Veri e propri viaggi nello spazio, alla scoperta di pianeti, nebulose e galassie! Per tutti.