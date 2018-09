Questo pomeriggio al via le riprese di un film a Settimo, le immagini dei ciak.

Film a Settimo

Non si conoscono ancora i dettagli ma è soltanto questione di ore. Nel pomeriggio di oggi, martedì 4 settembre, una troupe cinematografica è stata protagonista nel centro storico di Settimo. Da piazza della Libertà fino all’isola pedonale di via Italia.

Telecamere accese

Alcune attività commerciali del centro, tra piazza della Libertà e via Italia, sono state protagoniste e hanno ospitato le riprese di alcuni ciak della pellicola. Così come lo è stata la cornice dell’isola pedonale di via Italia lungo la quale hanno passeggiato gli attori inquadrati dalla cinepresa.

Tanta curiosità

Tanti i settimesi che hanno assistito alle riprese e che hanno formato piccoli capannelli tra un ciak e l’altro tra le vie del centro di Settimo. Fino a seguire gli attori lungo la “passeggiata” per le vie del centro storico cittadino. Nei prossimi giorni, probabilmente, verrà svelato il mistero e conosceremo ulteriori dettagli relativi alle scene del film girate questo pomeriggio a Settimo.