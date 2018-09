In questi istanti stanno girando un film a Settimo, nel centro storico.

Film a Settimo

La curiosità di tantissimi settimesi è stata catturata dal lungo via vai di operatori e di personale di una troupe cinematografica. Nel pomeriggio di oggi, martedì 4 settembre, infatti, una troupe è stata protagonista di una serie di riprese nel centro storico di Settimo. Si tratta di una produzione cinematografica che è quasi arrivata alla conclusione delle riprese della pellicola.

Attori e operatori

In piazza della Libertà in tanti hanno notato il continuo via vai di cineprese e attori. Questi ultimi hanno utilizzato, insieme al regista, come base per il cambio d’abito e per il trucco, la sede della Pro Loco a pochi metri dall’ingresso del Municipio. Tra gli ospiti e tra i curiosi, è stato avvistato anche il sindaco Fabrizio Puppo che, per qualche istante, si è intrattenuto con parte del cast della pellicola.

Le riprese

Le riprese sono state effettuate all’interno di una serie di esercizi commerciali del centro di Settimo. Da quelli di piazza della Libertà fino a quelli di via Italia, lungo l’isola pedonale. E’ mistero, ma è questione di ore, sul titolo del film e sui nomi che compongono il cast della pellicola. Le cineprese, comunque, hanno catturato l’interesse e la curiosità di tantissimi settimesi a passeggio nel centro storico. Tra un ciak e l’altro, non sono mancate le occasioni per scattare fotografie e per affollare i luoghi delle riprese delle scene del copione.