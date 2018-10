Il regista Mimmo Calopresti sarà ospite della biblioteca Archimede per la proiezione del film Immondezza.

Tematica ambientale

Piccolo antipasto del Festival dell’Innovazione e della Scienza. Alle 18 di oggi, martedì 9 ottobre, presso la Biblioteca Archimede verrà infatti proiettato il documentario “Immondezza” di Mimmo Calopresti insieme a Roberto Cavallo, rispettivamente sceneggiatore cinematografico e saggista. Nella pellicola è inoltre contenuta l’intervista a Mimmo Lucano, il sindaco di Riace recentemente sottoposto a misura cautelare. Una vicenda che ha scosso e diviso l’opinione pubblica sul delicato tema dei migranti.

Un viaggio nel Sud Italia

Documentario che racconterà l’iniziativa Keep Clean and Run #pulisciecorri, un viaggio nel Sud dell’Italia tra bellezze e rifiuti. 350 km di panorami mozzafiato, tra strade e sentieri, dal Vesuvio all’Etna, che Roberto Cavallo, percorre di corsa, accompagnato da numerosi altri testimonial sportivi di fama nazionale, per compiere azioni di pulizia dei rifiuti abbandonati lungo il percorso. Protagonista anche Mimmo Lucano, sindaco di Riace.

Dibattito post-documentario

Sulla tematica interverranno il Procuratore Generale della Corte d’Appello di Reggio Calabria Bernardo Petralia, ospite d’eccezione della manifestazione organizzata da Seta Spa e che anticipa l’imminente Festival dell’Innovazione e della Scienza. Insieme a lui ci sarà anche il presidente di Legambiente Piemonte Roberto Dovana. Gli interventi e il dibattito saranno moderati da Mauro Sterpone di Seta Spa.