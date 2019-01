Marco e Laura, fratelli di Leini protagonisti su Rai1 della trasmissione condotta da Amadeus hanno fatto vincere al concorrente 44mila euro come riportano i colleghi de Il Canavese.

Fratelli di Leini protagonisti su Rai1

Marco e Laura Faletti, contitolari con i genitori Mario e Luigina della ditta «A. Giordano» di Leini, sono stati protagonisti, in positivo, della trasmissione di Rai 1 «I soliti ignoti – Il ritorno». Grazie alla loro somiglianza, il concorrente della puntata andata in onda il 17 novembre, Domenico da Pesaro, ha avuto modo di vincere 44 mila euro.

I primi 5mila euro

Laura, l’ignota numero uno, è stata subito associata alla domanda «fa i giandujotti», facendo vincere i primi 5 mila euro. Sul videowall è stata mostrata la fotografia di Laura nel laboratorio di famiglia della storica azienda artigiana di cioccolato, che proprio l’anno passato ha festeggiato i 120 anni di attività.

Parente misterioso

La trentatrenne è poi tornata in gara in occasione del domandone finale, quando il conduttore, Amadeus, ha invitato ad entrare il «Parente misterioso», ossia Marco Faletti. Dopo qualche minuto di verifiche, deduzioni e controdeduzioni, il concorrente ha deciso di individuare in lui il fratello di Laura. Scelta azzeccata, tanto da fargli vincere il montepremi accumulato, ossia 44 mila euro in gettoni d’oro. E così sul maxi-schermo è stata proiettata l’immagine dei due fratelli, affiancati con un vassoio di giandujotti.

LEGGI ANCHE LE ALTRE NOTIZIE DE LA NUOVA PERIFERIA

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook La Nuova Periferia

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale La Nuova Periferia: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!