Fuori Tutti come cambia la viabilità per il Festival.

Fuori Tutti

Per l’intera durata del Festival Fuori Tutti sono previsti alcuni importanti stravolgimenti alla viabilità cittadina. Come di consueto, infatti, per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, sono state programmate numerose prescrizioni al traffico.

Gli orari

In particolare, “l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, ad esclusione dei veicoli di produzioni esponenti apposito contrassegno” sarà valida: dalle 10 alle 19 il 10 e il 16 luglio lungo il tratto di via Fosse Ardeatine e via Cellini in prossimità del parco De Gasperi. Dalle 13 alle 00.30 del 12 e 13 luglio e dalle 13 alle 2 del 14 in via San Mauro e in via Cellini. Dalle 18 alle 00.30 dei giorni 12 e 13 luglio e dalle 18 alle 2 del 14 in via Fosse Ardeatine, in via Cellini e in via San Mauro.

Le misure per la sicurezza

In virtù delle nuove regole saranno, inoltre, posizionate delle barriere per impedire nel modo più assoluto la possibilità di transito. Le barriere saranno posizionate su via Fosse Ardeatine e in tutta la sezione stradale su via San Mauro nei pressi dell’intersezione con corso Agnelli.