A Castiglione sparano ai gatti. Sono stati i padroni di Luna, una gattina di un anno e tre mesi, ad accorgersi che c’era qualcosa che non andava nella sua andatura.

Sparano ai gatti

Luna zoppicava, aveva male a una zampina, la posteriore sinistra per l’esattezza. «L’abbiamo portata dal veterinario per capire le cause di quel dolore. Ci siamo immediatamente recati in clinica veterinaria, a Torino, per effettuare delle lastre», racconta Jessica, proprietaria della bestiola. Qui la triste sorpresa: nella zampa di Luna c’era un piombino.

La vicenda

E’ accadutoad una coppia di giovani ragazzi residenti a Castiglione, in via Torino. Cronaca da un territorio che non sempre ama gli animali. Non è la prima volta, infatti, che sono registrate simili violenze ai danni di animali domestici e la disavventura capitata a Luna è solo l’ultima in ordine cronologico.

I casi precedenti

Prima della gattina, a farne le spese in modo tragico è stato un cane, Teo, che a fine luglio si era allontanato da casa. Vane le ricerche, l’animale trovò la morte tra atroci sofferenze, picchiato e avvelenato.

Lo sfogo

«Trovo sia vergognoso quanto successo – si sfoga la ragazza, proprietaria della gattina -, come può il genere umano prendersela con creature indifese?». Luna dovrà essere presto operata per la rimozione del piombino dalla tibia, intanto è sotto cure per alleviare il dolore.

Il gatto, una bella micetta nera con una piccola macchiolina bianca sul petto, vive in casa. «Come tutti i gatti però – racconta Jessica – le piace uscire durante il giorno. Sovente va in terrazzo, salta su un muro che lo delimita e si arrampica su una rete che separa dall’uscita. Tuttavia rimane nei dintorni, non si è mai allontanata troppo e nessuno finora si è lamentato per la presenza della gatta in altre proprietà. Quando martedì siamo tornati dal lavoro abbiamo notato ci fosse qualcosa di strano in Luna, era dolorante». Sicuramente i padroni non avrebbero mai immaginato che qualcuno avesse sparato alla loro micetta. «Dopo quanto accaduto, sostituiremo la rete per metterne una ancora ancora più alta, evitando che esca».

Caccia al folle

La notizia ha immediatamente scosso il quartiere e adesso è “caccia” al folle che ha sparato alla bestiola. Sui social, dove è stato inizialmente segnalato l’accaduto, sono in molti ad aver espresso solidarietà alla padrona di Luna affinché la gatta si riprenda quanto prima.

L’invito è quello di segnalare alle Forze dell’Ordine movimenti sospetti o elementi utili per poter identificare l’autore del gesto che rappresenta un reato.

