Giornata Mondiale dell’Autismo: 500 bambini in marcia. Una distesa di palloncini blu in piazza Europa, a San Mauro.

Giornata Mondiale dell’Autismo

In tutta Italia, e non solo, oggi, 2 aprile, si celebra la Giornata della consapevolezza sull’Autismo. Una ricorrenza che vuole incoraggiare gli Stati membri delle Nazioni Uniti a prendere misure per sensibilizzare riguardo le persone con autismo. Ogni anno, dunque, vengono proposte iniziative anche sul territorio per focalizzare l’attenzione e far riflettere tutti sul delicato tema.

La marcia a San Mauro

Questa mattina, le scuole dell’Istituto comprensivo 1 di San Mauro si sono date appuntamento in piazza Europa per una grande manifestazione. Ogni classe ha portato con se qualcosa di blu, colore simbolo della campagna di sensibilizzazione. Dopo alcuni interventi da parte degli organizzatori, l’associazione Mulino Sambuy, il sindaco Marco Bongiovanni e la presidente del comitato genitori Ic1 Lisa Sartori, gli alunni delle scuole hanno letto delle riflessioni sul tema autismo.

La passeggiata

Radunati i 500 partecipanti alla manifestazione, i bambini si sono messi in cammino per raggiugnere Sant’Anna. Hanno partecipato alla passeggiata anche alcuni ragazzi della cooperativa Il Margine. Nel grande prato del quartiere, lungo la riva del Po, il gazebo dei Soci Coop che hanno offerto la merenda a tutti i partecipanti.