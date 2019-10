Il campione di Judo Fabio Basile, oro olimpico a Rio 2016, commenta l’inizio dei lavori per il nuovo palazzetto dello sport di Settimo Torinese.

Nuovo palazzetto dello sport di Settimo Torinese

Sono iniziati ufficialmente oggi, martedì 1 ottobre, i lavori per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport che sorgerà sull’asse viario di via Santa Cristina, a pochi metri dall’ospedale civico e da via San Mauro. Una conquista importante che, finalmente, tra 13 mesi potrà divenire realtà. E l’Amministrazione guidata dalla sindaca Elena Piastra festeggia.

Fabio Basile e i suoi auguri

Tutto, come raccontato più volte in questi due anni, è nato dopo la vittoria dell’oro olimpico a Rio 2016 da parte di Fabio Basile, giovane judoka in forza e punta di diamante dell’Akiyama Settimo, una delle più importanti società nazionali e internazionali. E’ stato proprio lui, nel pomeriggio di oggi, a rilasciare a La Nuova Periferia di Settimo una breve intervista per commentare l’avvio del cantiere.

Il cantiere

Durerà 13 mesi e, alla sua conclusione, restituirà al territorio di Settimo una vera e propria cittadella dello sport che si propone di diventare un vero e proprio punto di riferimento. Non solo per Settimo, ma anche per tutta la Città Metropolitana. Grazie al progetto, che prevede fino a 1200 posti per il pubblico, è assolutamente possibile immaginare che all’interno della struttura che sorgerà sull’asse viario di via Santa Cristina, non si tengano soltanto eventi sportivi nazionali o internazionali. Le configurazioni del palazzetto, che potranno variare a seconda delle necessità, possono ospitare anche altri tipi di eventi.

LEGGI ANCHE LE ALTRE NOTIZIE DE LA NUOVA PERIFERIA

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook La Nuova Periferia

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale La Nuova Periferia: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!