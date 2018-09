L’atleta settimese Fabio Basile ha iniziato la sua avventura al Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip

E’ iniziata nella serata di ieri, lunedì 24 settembre, la nuova stagione del programma televisivo Grande Fratello Vip. Tra i tanti concorrenti scesi in campo per questa nuova edizione del programma della “Casa” più osservata dagli italiani, c’è anche qualcuno che arriva dal nostro territorio. Si tratta di un giovane atleta che, due anni fa, è salito alla ribalta delle cronache sportive e dell’attualità dopo aver conquistato l’oro olimpico ai Giochi di Rio 2016: Fabio Basile.

Il judoka dell’Akiyama Settimo in tv

La presenza di Fabio Basile sui teleschermi della tv non è certo una novità. La vittoria della medaglia olimpica, due anni fa, che corrisponde alla 200esima vinta da un atleta italiano, ha subito avuto l’effetto di accendere i riflettori su questo giovane judoka in forza alla squadra di campioni dell’Akiyama Settimo. Una vera e propria palestra che, nel corso degli anni, ha forgiato nomi importanti delle arti marziali a livello nazionale.

L’avventura a Ballando con le Stelle

La prima vera e propria e continuativa esperienza televisiva di Fabio Basile è arrivata con la partecipazione al programma di Ballando con le Stelle, su Rai 1. La trasmissione condotta da Milly Carlucci ha avuto il “compito” di far conoscere a tutti una nuova versione di Fabio Basile, quella che lo rappresenta come un vero e proprio showman. In coppia con la ballerina Anastasia Kuzmina (con cui ha avuto anche una storia d’amore), ha saputo conquistare la simpatia dei telespettatori.

L’esordio al Grande Fratello Vip

Fabio Basile, però, non si è fermato all’esperienza sulle reti televisive della Rai. Dopo la partecipazione alla trasmissione della Carlucci, che lo ha visto arrivare secondo alla finalissima, ha continuato ad allenarsi. Prima di accettare di partecipare alla nuova edizione, iniziata ieri sera, del Grande Fratello Vip. “Sempre carico a pallettoni”, si è definito il campione di judo nel video di presentazione che è stato trasmesso nel corso della prima puntata della trasmissione.

Una nuova “sfida”

“Arriverò devastato”, ha raccontato Fabio Basile nel video di presentazione della sua partecipazione al Grande Fratello. La ragione? La sua recente partecipazione ai mondiali di Baku, in Azerbaijan. Si era annunciato in forma “importante” nelle sue dichiarazioni prima delle gare, salvo poi deludere ogni aspettativa e uscire al primo golden score nella categoria 73kg (ai Giochi di Rio gareggiava tra i 66kg).

I commenti sui social

La figura di Fabio Basile a Settimo è particolarmente apprezzata, soprattutto tra i giovani. Non anche senza un pizzico di ironia. Lo dimostrano, per esempio, i tanti post che sono stati pubblicati sulle pagine Facebook dei settimesi che stanno seguendo il programma della “Casa”. Tra questi non può mancare, ovviamente, anche quello della pagina Facebook “Sei polemico Settimo Se…” che ha ricordato a tutti la partecipazione del settimese al programma tv. “Fabio Basile al Grande Fratello Vip – si legge sulla pagina -. Verranno installati megaschermi per tutta Settimo, dove poterlo seguire 24 ore su 24”. Ovviamente è tutta ironia, ma non guasta per aggiungere quel pizzico di sale in più alla partecipazione dell’atleta di casa all’edizione del Grande Fratello Vip. Con un augurio in particolare: “Forza Fabio, tamarreggia per tutti noi!”.