Raduno del Vespa Club

Grande partecipazione al raduno organizzato dal Vespa Club di Settimo per oggi, domenica 14 ottobre, in occasione della passeggiata del gusto.

Il percorso

Le centinaia di appassionati hanno preso il via per il tradizionale percorso collinare del giro turistico che sarà lungo 25 km con sosta aperitivo e premiazione. I partecipanti, al loro rientro, potranno poi pranzare lungo la via della manifestazione gastronomica della Passeggiata del Gusto.

Il Club

Fondato negli anni ‘50 da un gruppo di settimesi, da allora molti personaggi si sono alternati alla dirigenza del club. Come spesso accade con il tempo e il cambiamento delle situazioni il gruppo è andato scemando, ma grazie a un intraprendente gruppo di appassionati nel 2007 il Vespa Club di Settimo ha rivisto la luce. Attualmente presidente è Fabiano Crepaldi e la sede è in via Ariosto 36.