Guasto all’impianto: oggi scuole chiuse, al via i lavori. Le scuole Dalla Chiesa e Freinet, in via Speranza, sono rimaste chiuse e questa mattina sono cominciati i lavori di riparazione.

Guasto all’impianto

Si è rotta una tubatura dell’impianto di riscaldamento nella strada, la conseguenza è stata la chiusura dei due istituti di via Speranza per l’intera giornata, al fine di non far patire il freddo durante la riparazione del guasto. A deciderlo, nella mattinata di ieri, il sindaco Marco Bongiovanni che ha firmato l’ordinanza di chiusura delle due scuole.

I lavori

I lavori di riparazione sono cominciati questa mattina, mercoledì 9 gennaio, quando gli operai sono intervenuti in via Speranza per la perdita. Numerose, intanto, le segnalazioni dei cittadini che ieri sera sono rimasti “incuriositi” dal vapore acqueo prodotto dalla tubatura rotta, al punto che qualcuno ha perfino ironizzato: “Abbiamo l’acqua termale in via Speranza”.

La ripresa delle scuole

Nella giornata di oggi, studenti a casa. Solo le cucine della scuola Freinet sono aperte per consentire la regolare preparazione dei pasti per le altre scuole del territorio. Le lezioni della scuola dell’infanzia e del nido, esattamente come alla Dalla Chiesa, riprenderanno regolarmente domani mattina, giovedì 10 gennaio.