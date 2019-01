Guasto all’impianto, scuole al freddo e alunni a casa. Il sindaco Marco Bongiovanni ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani, mercoledì 9 gennaio.

Guasto all’impianto

Un guasto all’impianto di riscaldamento ha portato alla decisione del primo cittadino di chiudere le scuole Dalla Chiesa e Freinet. Nella giornata di domani, mercoledì 9 gennaio, gli studenti rimarranno a casa per consentire ai tecnici incaricati dal Comune di risolvere la criticità che ha coinvolto i due istituti di via Speranza.

Il sopralluogo

Presente al sopralluogo di questa mattina anche il sindaco Bongiovanni che ha valutato con i tecnici la gravità del disagio. Al fine di evitare che gli studenti prendano eccessivamente freddo e per consentire ai tecnici l’intervento risolutivo le scuole rimarranno chiuse. Sarà operativa invece la cucina della scuola Freinet che garantirà il servizio mensa anche agli altri istituti del territorio.

Scuole al freddo

L’episodio di questi giorni non è un caso isolato. A dicembre, infatti, gli studenti della scuola Nino Costa erano stati portati a casa dopo aver frequentato le lezioni con le giacche. In quell’occasione, però, a rendere particolarmente bassa la temperatura in classe era stato un termosifone, non adeguato alle dimensioni del locale.