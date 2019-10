Torino Outlet Village si prepara a festeggiare la ricorrenza più mostruosa dell’anno, cioè Halloween. L’appuntamento è da segnare per oggi, giovedì 31 ottobre 2019.

Halloween al Torino Outlet Villagge

Torino Outlet Village si prepara a festeggiare la ricorrenza più mostruosa dell’anno, cioè Halloween. La tradizione celtica che nel XX sbarca ancora una volta a Torino Outlet Village. Giovedì 31 ottobre e venerdì 1 Novembre il tempio del lusso a prezzi accessibile a soli 10 minuti da Torino, diventato grazie alle tante attività proposte anche un polo di aggregazione e di cultura, proporrà tante iniziative dedicate a tutta la famiglia.

L’appuntamento

Giovedì 31 dalle 16 alle 20 tutti i bambini mascherati, e non, presso l’infopoint potranno riceve tanti dolcetti dopo aver pronunciato l’ormai celebre motto “Dolcetto o scherzetto?’”. Durante la stessa giornata dalle 15:30 e fino alle 19:30 presso la Playgroud, tra i fiori all’occhiello di Torino Outlet Village, i più piccoli potranno cimentarsi in laboratori mostruosi mentre i genitori si dedicheranno in assoluta tranquillità ai loro acquisti. Per loro Torino Outlet Village dedica una promozione imperdibile: nei negozi aderenti, su articoli selezionati verranno applicati ribassi fino al 50% sul prezzo outlet. Un’iniziativa assolutamente imperdibile per poter rinnovare il proprio guardaroba invernale o per potersi concedere quei capi ed accessori, tanto desiderati. Per i più golosi e creativi dalle 16:30 alle 18:00 presso Re Nero Caffè sarà possibile partecipare a un cooking a tema Halloween. Gli chef di StudioFood33, ormai federe partner di Torino Outlet Village, insegneranno ad impastare ed infornare dolci spaventosi. Il laboratorio è gratuito ma è necessaria la prenotazione contattando l’infopoint al numero 011 19234780. Le terrificanti sorprese non finiscono qui. Venerdì 1 Novembre i negozi che propongono una linea Kidswear si animeranno grazie a truccatrici specializzate in Truccabimbi. Dalle 15 alle 19i bambini potranno farsi truccare a tema Halloween per look “da paura”. Ancora una volta Torino Outlet Village oltre ad offrire promozioni imperdibile all’ interno delle proprie boutique, propone iniziative a misura di famiglia, confermando la propria inclinazione ad andare oltre l’aspetto puramente commerciale, ponendosi come player importante anche dal punto di vista dell’intrattenimento e dell’offerta culturale e ludico-creativa.

LEGGI ANCHE LE ALTRE NOTIZIE DE LA NUOVA PERIFERIA

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook La Nuova Periferia

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale La Nuova Periferia: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!