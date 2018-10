Halloween si festeggia in grande stile a Torino Outlet Village tra magia e mostruosità.

Halloween

La celebrazione più mostruosa di sempre quest’anno si festeggia in grande stile a Torino Outlet Village. Oggi, mercoledì 31 ottobre il Village regalerà a bambini e agli appassionati l’opportunità di vivere un’esperienza unica ed entusiasmante in compagna del protagonista di una delle pellicole fantasy più celebri al mondo: Harry Potter.

L’iniziativa

Ai più piccoli ma anche ai meno giovani, saranno riservate dolcissime sorprese: presso l’Info Point del Village riceveranno infatti una Cioccorana di Harry Potter e la One Day Card che darà la possibilità di usufruire di un ulteriore 10% di sconto sui prezzi outlet nei negozio aderenti all’iniziativa. All’interno delle boutique del Village aderenti, inoltre, saranno regalate caramelle a tutti i bambibi al grido di “Dolcetto o scherzetto?” .

Mini tornei

Presso gli esclusivi punti ristoro, fiore all’occhiello dei servizi offerti dal Village ai propri ospiti, Winning Games, darà la possibilità di giocare a mini tornei di Trivial Pursuit®, Cluedo ®e Top Trumps® di Harry Potter. Alla fine di ogni sessione di gioco ogni partecipante riceverà un simpatico omaggio e ogni vincitore un premio unico!

I laboratori

Per i più piccoli ospiti laboratori “mostruosi” presso la Playground del Village, dove tutti i bambini dai 3 ai 10 anni potranno divertirsi in compagnia di uno staff altamente qualificato. Inoltre gli ospiti potranno degustare prelibatezze da urlo: menù tematici in tutte le ristorazioni.

Torino Outlet Village

Torino Outlet Village aspetta i suoi clienti per vivere una giornata in compagnia, ricca di divertimento e di shopping esclusivo. Dal mese di novembre Torino Outlet Village proporrà ai propri ospiti il nuovo orario invernale con aperture straordinarie. I clienti potranno così godersi appieno lo shopping, le proposte culturali e leasure offerte e i servizi di ristorazione presenti all’interno del Village. Nei weekend del 1-4 Novembre e del 23-25 Novembre il Village resterà aperto dalle ore 10 alle ore 21.

Per agevolare inoltre lo shopping natalizio Torino Outlet Village nel giorno di sabato 8 Dicembre osserverà l’orario 10-21.

