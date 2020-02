I volontari della Croce Rossa di Settimo Torinese in diretta con Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa.

I ragazzi della Cri in Tv

C’erano anche loro, in collegamento da casa Littizzetto, durante la diretta dell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa. Davide, Eleonora, Maurizio, Alfonso e Marina, volontari della Cri di Settimo, che, come ha spiegato la comica torinese, «Mi hanno scarrozzata avanti e indietro, tra casa e visite, aiutandomi soprattutto ad affrontare le strette scale del palazzo in cui abito».

Croce Rossa di Settimo a casa Littizzetto

Dopo la caduta che le ha provocato le fratture della gamba e del braccio, la cabarettista ha affrontato una degenza “social”. Proprio durante questo periodo, è stata supportata da una divisione della Croce Rossa, quella incaricata dei trasporti. Compito dei cinque volontari, come mostrava il filmato mandato in onda domenica 2 febbraio, aiutarla a uscire comodamente da casa nonostante il condominio in cui abiti sia una gigantesca barriera architettonica: ascensore troppo stretto per una carrozzina e scale prive di rampa per disabili.

L’affetto per i nostri angeli con la tuta rossa

Così, nella sua solita verve satirica, Luciana Littizzetto ha deciso di omaggiare per il loro servizio i cinque, e di farlo in un modo molto speciale: presentandoli e ringraziandoli pubblicamente durante il suo intervento nella trasmissione condotta da Fabio Fazio. «Per fortuna il mondo non è solo pieno di schifezze. Ci sono anche tanti bon bon. E questi ragazzi, giovani e in buona parte volontari, lo rispecchiano in pieno. Chiunque voglia seguire la loro strada – lancia un appello Littizzetto – può farlo rivolgendosi alla sede CRI della loro città».