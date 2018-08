Il cicloposteggio torna in piena attività. Vandalizzato nei giorni scorsi, la serratura è stata riparata.

Il cicloposteggio

Era stato preso di mira da vandali. La serratura, manomessa, era inutilizzabile. L’area recintata dedicata al posteggio delle biciclette alla stazione era completamente fuori uso fino a questa mattina, quando i tecnici del Comune sono intervenuti.

Il servizio

Un servizio importante, gestito dall’associazione Ri-Ciclistica Settimese. Si tratta di un luogo sicuro per i pendolari che quotidianamente si recano in stazione con la bicicletta. Eppure non è la prima volta che il posteggio viene danneggiato, con la possibilità per i malintenzionati di introdursi e danneggiare i mezzi nello stallo.

L’intervento

Riparata la serratura, l’associazione ha quindi ringraziato l’Amministrazione comunale che, come si legge in un post apparso su Facebook: