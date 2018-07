Il Comune di Castiglione ha stanziato 10 mila euro per 5 alunni disabili.

Alunni disabili

Le normative vigenti prevedono che l’Amministrazione comunale debba stanziare un contributo a favore di ogni alunno residente, anche se questo frequenta le lezioni in un altro Comune.

La Giunta di Castiglione ha, quindi, recentemente deliberato lo stanziamento di 10 mila euro, per far fronte a cinque richieste di intervento.

La richiesta

Una prima richiesta è stata fatta dall’Istituto Comprensivo 2 di San Mauro, il 7 giugno. Questo perr l’attivazione del servizio di assistenza nei confronti di uno studente che frequenta la scuola Secondaria di primo grado. Una seconda nota, invece, è pervenuta in Municipio il 18 luglio, da parte dell’Istituto Comprensivo di Castiglione, che richiedeva l’attivazione di un servizio di assistenza per quattro alunni frequentanti la scuola primaria Pezzani.

Integrazione di servizio

Nel caso di alunni che necessitano di un aiuto, dunque, è facoltà della scuola stessa richiedere all’Amministrazione di riferimento un’integrazione al servizio. Questo per garantire, la presenza di un insegnante di sostegno durante tutte le ore di frequenza degli allievi. Questo per permettere, quindi, agli alunni stessi di usufruire di un piano formativo in linea con quello dei compagni.

L’assistenza

Stabilita dal Ministero dell’istruzione, l’assistenza agli alunni portatori di handicap viene suddivisa in due tipologie di interventi. Alla scuola, e quindi all’Istituto Comprensivo frequentato dall’allievo, tocca, il compito di portare avanti quella che viene considerata l’assistenza di base, mentre al Comune, o all’Ente locale di riferimento, dove l’alunno stesso risiede, tocca la responsabilità di fornire quella che viene considerata l’assistenza specialistica, che deve essere svolta all’interno ed all’esterno della scuola, attraverso l’utilizzo e la collaborazione di personale assolutamente qualificato.

Il bilancio

A bilancio il Comune di Castiglione aveva già previsto un capitolo di spesa relativo proprio allo stanziamento di possibili contributi a favore di alunni disabili che frequentano le scuole del territorio, di 12 mila euro.

La riunione

Durante la riunione della Giunta che si è svolta lo scorso 19 luglio, dunque, è toccato all’assessore all’Istruzione Marina Cha, fare il punto della situazione sulle ulteriori richieste che sono pervenute all’Amministrazione. L’assessore ha proposto alla Giunta lo stanziamento di 2 mila euro per ogni alunno seguito, per un totale di spesa pari a 10 mila euro. La decisione è stata approvata anche dal resto della Giunta.

Lo stanziamento

A favore dell’Istituto Comprensivo di Castiglione, dal quale sono pervenute quattro richieste, sono stati, quindi, stanziati 8 mila euro, mentre per l’Istituto Comprensivo 2 di San Mauro, che ha fatto richiesta di assistenza per un alunno, la cifra stanziata è stata di 2 mila euro. La cifra rientra pienamente all’interno del bilancio pluriennale 2018 – 2020, con l’imputazione all’esercizio finanziario del 2019.

Il sostegno alla disabilità, dunque, permetterà al Comune di far fronte all’assistenza degli alunni nel miglior modo possibile, così come previsto.