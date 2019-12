La traversata dell’Atlantico in catamarano, l’approdo in Europa, la partecipazione al Cop25 di Madrid, quindi la copertina del Time… ma prima di tornare a casa in Svezia, ultima “fatica” per la “donna dell’anno”, la piccola Greta Thunberg, alla manifestazione Fridays for future di Torino.

Greta Thunberg a Torino

Greta a Torino alla manifestazione dei Fridays for Future in piazza Castello, per la gioia fra gli altri del sindaco Chiara Appendino. La giovanissima attivista svedese ha deciso di prendere parte alla manifestazione perché era rimasta colpita dalla grande partecipazione che Torino ha sempre riscontrato in questi eventi e aveva postato sui social una foto della città che aveva così fatto il giro del mondo.

In piazza Castello

La ragazzina simbolo di un’intera generazione è rimasta fino a poco fa (sono le 15.15) nel Teatro Regio, poi è uscita scortata dagli attivisti del Fridays for future Torino alla volta di piazza Castello, per il discorso ufficiale davanti a una platea prevedibilmente oceanica.

“Non abbiamo alternative: dobbiamo andare avanti”

Nel suo breve discorso, la climate activist è stata chiara: “Non abbiamo alternative: dobbiamo andare avanti”. Poi ha definito Torino “una città bellissima” e insieme ai ragazzi del FFF ha anche cantato “Sing for the climate”, brano in inglese costruito però sulla musica dell’italianissima “Bella ciao”.

