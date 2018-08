Il maltempo annulla la tradizionale “cena in Giallo Rosso e Blu”. Rappresenta uno degli appuntamenti tipici della Festa Patronale di Settimo.

Maltempo annulla la cena

Le condizioni meteo previste per domani hanno spinto gli organizzatori della cena in Giallo, Rosso e Blu ad annullare l’evento. L’appuntamento, infatti, era previsto per domani sera, venerdì 31 agosto, e avrebbe rappresentato uno degli eventi di apertura della manifestazione. Purtroppo però il weekend sarà caratterizzato dal brutto tempo e i primi rovesci dovrebbero verificarsi proprio da domani.

L’annuncio

A divulgare la notizia è la stessa ProLoco, ideatore dell’evento, che ha utilizzato Facebook per comunicare a tutti i prenotati la decisione. Anche lo scorso anno, purtroppo, la cena in piazza Libertà era stata minacciata dal brutto tempo, compromettendo in parte il successo della manifestazione.

I prossimi eventi

Confermati invece gli eventi dei prossimi giorni.

Venerdì 31 agosto alle ore 17.30, nella Torre Medievale in piazza Vittorio Veneto inaugurazione della mostra «La bella gioventù – il Sessantotto e dintorni» di Silvio Bertotto.

Sabato 1 settembre dalle 19.30, in Cascina San Giorgio, l’associazione Borgata Paradiso e Cascina San Giorgio organizzano la Festa del Gelso con pizzata per tutti.

Alle ore 21.30, in piazza della Libertà, «Remember The big Club» con Sergio Flash e Reggaeton Party e dj Chama e animazione. Evento a cura della Pro Loco.

Domenica 2 settembre alle ore 10 in piazza della Libertà Santa Messa Solenne: celebrazione eucaristica dell’unità pastorale di Settimo Torinese, seguita dalla processione delle reliquie dei Corpi dei Santi Patroni.

Alle ore 21.30 in piazza della Libertà serata di ballo con palchetto con l’Orchestra Luca Frencia. Evento a cura della Pro Loco.

Lunedì 3 settembre alle ore 15 in via Superga 27 bis «Gara a bocce alla baraonda» libera a tutti. Evento a cura del Circolo Richiardi.

Alle ore 17.30 in via Fantina Intitolazione della sala polivalente ad Adelaide Aglietta, posa della targa alla presenza della figlia e delle Autorità. Segue brindisi.

Alle ore 21.30 in piazza della Libertà serata danzante con i «Discoinferno». Evento a cura della Pro Loco.