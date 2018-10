Il meteo: freddo ma soleggiato, prevista pioggia nel weekend. Il sole di questi giorni verrà “scalzato” da una perturbazione domenica.

Il meteo a Settimo

Sarà una giornata soprattutto soleggiata, quella prevista per oggi, martedì 2 ottobre. Secondo 3bmeteo.it, i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata e non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 8.1°C, e lo zero termico si attesterà a 2.438 metri. Non è presente alcuna allerta meteo.

Il resto della settimana in Piemonte

Dopo la perturbazione di lunedì il tempo è in netto miglioramento al Nord Ovest. 3bmeteo.it annuncia: “Il resto della settimana sarà caratterizzato da bel tempo e clima gradevole con valori frizzanti al primo mattino, ma nuovamente superiori ai 20°C nel pomeriggio con punte anche intorno ai 25°C”.

Le perturbazioni

Tuttavia, il bel tempo ha i giorni contati. Secondo quanto previsto, infatti, domenica potrebbe arrivare un peggioramento che porterà sulla regione piogge e un ulteriore calo delle temperature.