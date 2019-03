Annunciato il ritorno a Settimo del Rally Team 971, le iscrizioni si aprono l’11 aprile.

Il Rally Team 971 torna a Settimo

I motori sono pronti a rombare per il ritorno, sul territorio di Settimo, della più classica delle corse rallistiche del nostro territorio: il Team 971, giunto alla sua 46esima edizione. Settimo Torinese è ancora una volta la location scelta per ospitare un evento fra i più attesi. Tre le prove speciali in programma da ripetere con 72 km di prove speciali che ripercorrono memorabili sfide di un passato rallistico esaltante e contribuisco a scaldare la passione che da sempre è il fiore all’occhiello sulle sinuose strade che legano la provincia di Torino a quella di Asti.

Quando si corre

Si corre nel week-end fra l’undici e il dodici Maggio. Due giorni divisi fra verifiche, shakedown. Un menù ideale in attesa di immergersi nell’atmosfera incandescente scandita dalla sfida cronometrica. Tre prove speciali: Verrua Savoia, Moransengo e Marentino, con quest’ultima che rispetto alle passate edizioni verrà percorsa soltanto due volte ma in senso inverso. La Partenza e l’Arrivo sono state allestite in Piazza della Libertà di fronte al Palazzo Comunale mentre i riordini nella centrale piazza Vittorio Veneto.

Iscrizioni dall’11 aprile

Le iscrizioni apriranno giovedì 11 aprile 2019 da inviare a: iscrizioni@rtmotorevent.it. L’edizione 2018 si è conclusa con la vittoria di Patrick Gagliasso e Dario Beltramo in un tris di Skoda Fabia che ha visto al secondo posto Jacopo Araldo e Lorena Boero e al terzo Stefano Giorgioni e Roberta Passone.