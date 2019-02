Illuminazione pubblica: arrivano i led sulle strade della città di Settimo. Proseguono i lavori di ammodernamento degli impianti sul territorio per il passaggio dall’illuminazione tradizionale all’illuminazione a led.

Lavori in corso

Continuano i lavori di ammodernamento su tutto il territorio. L’ultimo tassello è stata l’illuminazione: è già stato “coperto” il 60 percento della città con l’illuminazione a led. La Società Patrimonio di Settimo Torinese ha guidato il lavoro in stretto accordo con l’Amministrazione comunale per la graduale sostituzione delle vecchie lampadine tradizionali in favore delle moderne lampadine a led. I primi interventi hanno riguardato le lampade stradali mentre da dicembre sono iniziati anche gli interventi alle luminarie del centro storico. Negli ultimi giorni Via Italia e Via Matteotti sono state le protagoniste di questo ammodernamento.

Il commento del sindaco Fabrizio Puppo

“La nuova illuminazione a Led avrà importanti ricadute sulla città – afferma il primo cittadino Fabrizio Puppo -, non solo dal punto di vista del risparmio energetico, e quindi economico, per i cittadini settimesi, ma anche e soprattutto dal punto di vista ambientale e di migliore vivibilità degli spazi pubblici per pedoni e automobili”.

I vantaggi dell’illuminazione a Led

Sono infatti numerosi i vantaggi legati alla nuova tecnologia scelta: innanzitutto, come prima accennato, un risparmio energetico dovuto alla maggiore efficienza, che si traduce in risparmio economico per i cittadini; dall’altro, la vita media dei nuovi corpi illuminati è senza precedenti. Anche l’ambiente ne trarrà un grande vantaggio, vi sarà minor inquinamento luminoso e minori impatti sulla salute grazie alla luce bianca, priva di componenti infrarosse e ultraviolette dannose per la salute.

Il commento di Pierpaolo Maza, Amministratore Unico di Patrimonio