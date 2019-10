Incendio sul treno della Lega, si pensa ad un sabotaggio. E’ accaduto intorno alle 9 di questa mattina, sabato 19 ottobre. Il treno partito da Torino era diretto a Roma.

Incendio sul treno

Incendio sul treno speciale dei militanti della Lega che questa mattina è partito da Torino per raggiungere Roma. Nella capitale infatti si sta svolgendo la manifestazione del centrodestra.

Il guasto

Il guasto si è verificato alle 9 tra Massa e Viareggio. I leghisti a quel punto hanno temuto di non poter raggiungere la capitale in tempo per manifestare. C’è chi ha pensato a un «boicottaggio», ma i tecnici di Trenitalia hanno invece affermato che si era trattato di un guasto.

I fatti

Il locomotore del treno su cui viaggiano 650 militanti leghisti liguri e circa provenienti dal Piemonte si è incendiato.E’ accaduto a San Giuliano Terme. Il treno è stato poi trainato fino a Pisa dove hanno potuto contare su intercity messo appositamente a disposizione da Trenitalia. I leghisti arriveranno a Roma con un ritardo di due e mezze.