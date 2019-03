Una città per tutti: formazione e informazione sull’autismo.

E’ stata organizzata una serie di iniziative formative, informative e di sensibilizzazione legate al tema dell’autismo che si svolgeranno presso la Biblioteca Archimede nelle prossime settimane.

Incontri sull’autismo, tutti gli appuntamenti

La Fondazione Ecm e l’Unione Net hanno organizzato una serie di eventi sul tema dell’autismo che si svolgeranno nelle prossime settimane. Gli incontri si terranno presso la Biblioteca Civica Multimediale Archimede e saranno aperti a chiunque voglia approfondire l’argomento. Le azioni fanno parte del progetto “Una città per tuti: formazione e informazione sull’autismo”, che mira ad un duplice obiettivo: sensibilizzare il territorio sul tema dell’autismo e fornire nozioni teoriche e strumenti pratici, necessari per costruire un percorso educativo per le persone con disturbo dello spettro autistico.

La mostra “Il paese che sono io”

Si terrà dal 6/3/19. Mattia, il figlio del pittore, parte a cercare la realtà che sta oltre la finestra misteriosa, superando ogni ostacolo che gli impedisce di avere uno sguardo autentico sugli altri. Quando torna racconta di dieci posti in cui è stato; ha raggiunto città e paesi unici. In realtà nel dipingerli, Mattia dipinge ritratti. Dieci mondi, dieci storie, dieci volti.

Lo sguardo è un viaggio, ci porta dentro le storie degli altri, unisce paesi e abbatte confini.

Un convegno sull’autismo

Si terrà il 9/3/19, dalle 9 alle 12.30. Esperti sull’autismo daranno indicazioni su quanto oggi è attivo sul territorio. Saranno discusse le seguenti tematiche: il disturbo dello spettro autistico, il lavoro con le famiglie, il lavoro con la scuola, il lavoro con il centro diurno e l’inserimento lavorativo, i servizi sul territorio, i libri in Comunicazione Aumentativa Alternativa all’interno delle biblioteche.

I Laboratori Formativi

12/03/2019 (ore 17-19): il percorso di crescita individuale (analisi funzionale, definizione obiettivi e lavoro in rete) – strutturare… cosa e perché, 19/03/2019 (ore 17-19): le autonomie personali, 26/03/2019 (ore 17-19): le abilità sociali, 04/04/2019 (ore 17-19): comportamento ed educazione affettiva, 09/04/2019 (ore 17-19): l’inserimento professionale

Un evento di sensibilizzazione

02/04/2019 (ore 17.00) “ Il valore della neurodiversità”. In occasione della giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, il disturbo sarà affrontato prendendo spunto da due libri: “Neurotribù” di S. Silberman, ed. LSWR e “La differenza invisibile” di C. Medemoiselle, J. Dachez, ed. LSWR. Interverranno: la Dr.ssa Romina Castaldo, psicologa Centro Pilota Autismo ASL Città di Torino e Chiara Mangione, traduttrice dei testi sopra citati.

Formazione C.A.A

13/04/2019 (ore 9-13): “Integrazione e tabelle didattiche”. Lo scopo dell’incontro è fornire gli strumenti per garantire la partecipazione della persona con difficoltà nelle attività della vita quotidiana e nella società, partecipazione resa tanto più vera e forte quanto più la comunicazione è significativa e condivisa. La formazione sarà a cura degli operatori del Centro sovrazionale per la Comunicazione Aumentativa dell’Ospedale Cà Granda – Policlinico di Milano.