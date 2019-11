Partita di campionato Juventus Milan, traffico intenso sull’autostrada A4 e la tangenziale di Torino ora, domenica 10 novembre 2019.

Juventus Milan

Questa sera, domenica 10 novembre 2019, si disputerà l’ultimo incontro della dodicesima giornata del Campionato di Serie A di calcio. Uno scontro molto atteso, infatti all’Allianz Stadium di Venaria Reale sono attesi moltissimi tifosi di entrambe le squadre.

Traffico intenso

Al momento si registra traffico intenso lungo l’autostrada Torino-Milano tra l’uscita Settimo Torinese e lo svincolo per l’A5, la Tangenziale di Torino e la strada regionale 11 in direzione di Torino. Traffico molto intenso anche lungo la tangenziale sino a Venaria in direzione dello stadio.

LEGGI ANCHE LE ALTRE NOTIZIE DE LA NUOVA PERIFERIA

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook La Nuova Periferia

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale La Nuova Periferia: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!