L’iniziativa de Il Papavero all’insegna del Kite Sruf con l’associazione culturale attiva a Settimo Torinese.

Kite Surf e mare alla Torre medievale

Il mare e una disciplina particolare come il Kite Surf sono pronti a “sbarcare” a Settimo. Merito dell’iniziativa organizzata dall’associazione culturale “Il Papavero”, presieduta da Roberta Gaidano, che andrà in scena il prossimo sabato 22 dicembre tra gli spazi della Torre medievale, simbolo della città. Nel corso della giornata, a partire dalle 9, sarà proprio la presidente dell’associazione a presentare i progetti, i corsi e le attività dell’associazione.

“Insieme ai nostri laboratori – spiega la presidente Gaidano – promuoviamo tutti gli sport all’aria aperta, come nei nostri centri estivi e, pertanto, abbiamo deciso di presentare a Settimo il mondo del Kite Surf”.

La presentazione avverrà a partire dalle 18,30 di sabato 22, con la proiezione di filmati e con un racconto di questa disciplina con Enrico Banche, istruttore di kite surf.

I tanti laboratori

La giornata di sabato, però, non sarà soltanto dedicata al mare e al Kite surf. Nel pomeriggio, infatti, si terranno alcuni laboratori di magia e sul Natale. Con l’esposizione di oggettistica a cura dell’associazione Il Papavero e con la mostra di alcuni quadri, proprio legati al mare, realizzati dal pittore Walter Gaidano, artista piemontese e socio dell’associazione culturale. Nel corso della giornata, inoltre, sarà effettuata una raccolta di materiale in disuso, come tappi di sughero, gomitoli di lana, bottoni, libri per ragazzi.

L’associazione

L’impegno dell’associazione “Il Papavero” si sintetizza nelle sue finalità.