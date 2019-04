La cagnolina Lucy ha bisogno di aiuto e di risorse per pagarle l’intervento che le ha salvato la vita. L’associazione “Le bestie siamo noi” lancia un appello a tutti i piemontesi. Come scrive Novara Oggi

La cagnolina Lucy ha bisogno di tutti

E’ un appello disperato rivolto a tutti gli abitanti del Piemonte quello che l’associazione “Le bestie siamo noi” di Luserna San Giovanni, sostenuta dalla rete delle associazioni animaliste della regione, rivolge a tutti. In questo momento la cagnolina è reduce da un intervento molto delicato che ha portato all’asportazione della milza.

L’affido

Non c’è nemmeno stato il tempo per pensarci, i volontari che l’hanno presa temporaneamente in affido hanno deciso di salvarle la vita. Ma ora hanno bisogno di aiuto e di fondi per pagare l’operazione. Chi volesse contribuire potrà farlo donando con un bonifico all’associazione. Per informazioni è consigliabile contattare i volontari alla mail lebestiesiamonoi@gmail.com

La storia di un salvataggio difficile

Lucy è stata trovata dai volontari dell’associazione animalista nel 2016, in Abruzzo, in occasione di un viaggio nelle terre colpite dal terremoto. I volontari sono partiti con un furgone carico di vestiti e generi di prima necessità per i terremotati umani e per i canili della zona e sono ritornati al nord con molti cani adottati o sistemati in stalli o rifugi.