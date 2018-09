La messa in sicurezza di un palazzo paralizza il traffico del centro. Disagi alla viabilità a Settimo.

Messa in sicurezza di un palazzo

E’ uno dei palazzi di via Matteotti, al civico 10, oggetto dell’intervento in programma per la giornata di oggi, martedì 4 settembre. I lavori previsti riguardano la rimozione delle parti ammalorate della facciata e di quelle pericolanti. A tal fine, per la tutela e l’incolumità pubblica, è stata vietata la circolazione veicolare.

Le modifiche

Via Matteotti è dunque chiusa al traffico fino alle 13. Il tratto in prossimità della palazzina è interdetto anche ai pedoni. Le modifiche alla circolazione riguardano:

l’istituzione temporanea dell’ obbligo di svolta a destra all’incrocio tra via Italia e via Matteotti per i veicoli che percorrono via Italia da via Milano;

all’incrocio tra via Italia e via Matteotti per i veicoli che percorrono via Italia da via Milano; obbligo di svolta a sinistra tra via italia e via Matteotti per i veicoli che giungono in via Italia da via Torino;

tra via italia e via Matteotti per i veicoli che giungono in via Italia da via Torino; inversione del senso di marcia in via Astegiano nel tratto tra via Italia e via Don Paviolo;

in via Astegiano nel tratto tra via Italia e via Don Paviolo; l’istituzione del segnale di stop , fermarsi e dare precedenza all’incrocio tra via Astegiano, via Don Paviolo e via Mazzini per i veicolo che, provenendo da via Italia, percorrono via Astegiano;

, fermarsi e dare precedenza all’incrocio tra via Astegiano, via Don Paviolo e via Mazzini per i veicolo che, provenendo da via Italia, percorrono via Astegiano; per i soli residenti in via Matteotti, a monte e a valle dello spazio impercorribile occupato dal cestello mobile necessario per i lavori di messa in sicurezza viene istituito il senso unico alternato a vista.

Traffico paralizzato

Le modifiche alla circolazione hanno causato alcuni disagi. Tra questi, oltre alle lunghe code che si sono fermate in via Mazzini e in via Italia, alcuni camion sono rimasti letteralmente incastrati all’incrocio tra via Astegiano, via Don Paviolo e via Mazzini. E’ stato infatti necessario l’intervento dei movieri impegnati a regolare e dirigere il traffico, accorsi ad aiutare gli autisti dei mezzi pesanti nelle manovre. Insomma, il consiglio è quindi quello di scegliere percorsi alternativi al centro città.