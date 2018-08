Settimo ancora spezzata in due dopo la chiusura della passerella pedonale.

La passerella pedonale resta chiusa

Chiusa e interdetta al transito dei pedoni e degli utenti mediante cancellate saldate alla struttura, costituisce di fatto un rischio per i cittadini e per il transito dei treni in transito lungo la linea ferroviaria storica della Torino-Milano. «Come già annunciato – sottolinea il sindaco Fabrizio Puppo -, l’attenzione della nostra Amministrazione sul tema della sicurezza è massima. Siamo stati proprio noi, appena verificata la pericolosità dell’infrastruttura, a stabilirne e ordinarne la chiusura immediata. Ci siamo attivati subito».

Quali soluzioni?

Tanto più che adesso, alle tante polemiche e lamentele degli utenti, l’Amministrazione comunale settimese risponderà con una conferenza stampa fissata per il prossimo 31 agosto alle 12 nell’ufficio del primo cittadino. Sarà quindi annunciata l’entrata in vigore di una nuova linea di trasporto pubblico locale interna. Una nuova “navetta”, quindi, collegherà l’area di via Brofferio / via della Repubblica.

Le indiscrezioni

Si parla di una nuova linea di trasporto pubblico interno, per cui impiegare le note navette settimesi. Un anello da percorrere costantemente, con tempi e orari ancora da annunciare al pubblico, che sarà utile a sopperire alla chiusura della passerella pedonale e, quindi, che sarà indispensabile per raggiungere da quell’area del centro città la zona del Borgo Nuovo.