Lavori in città, arriva la fibra ottica. Mesi importanti per Settimo Torinese con tante novità per la sua popolazione.

Fibra ottica

Controllo cantieri, società Patrimonio e le verifiche sui lavori per la fibra ottica. È partita a giugno la campagna di ripristino delle strade e dei marciapiedi cittadini coinvolti dalla posa della fibra ottica. I lavori per l’installazione della tecnologia che dovrebbe portare la rete “internet veloce” sono iniziati a giugno 2017 e sono terminati pochi mesi fa.

Lavori da realizzare

Ora alla società Open Fiber, responsabile dell’intervento, tocca provvedere a riportare il manto nelle condizioni in cui era prima. In alcuni punti della città è più evidente, in altre meno: l’interramento dei cavi è stato possibile solo previa rimozione del bitume stradale e ha lasciato lunghe strisce di cemento “scoperto” e talvolta affiorante rispetto al livello della carreggiata, con qualche rischio per circolazione di moto e biciclette.

Il monitoraggio

L’avanzamento dei lavori verrà monitorato da Patrimonio, la municipalizzata che ha in concessione strade, parcheggi e relative pertinenze. A questo scopo già all’inizio della posa i tecnici hanno avviato un tavolo di confronto con la società, per verificare che i lavori di riparazione vengano realizzati come prescritto dalla convenzione con la società guidata da Elisabetta Ripa. Come riporta il comunicato diffuso da Patrimonio, l’attenzione è rivolta in particolare al ripristino della segnaletica orizzontale.

L’investimento

L’installazione della fibra ottica è partita l’anno scorso e ha riguardato quasi tutto il territorio cittadino, comprese le aree pedonali, per un valore totale di 4,5 milioni. Ad aprile gli immobili coinvolti erano circa 10mila, ma il numero è destinato ad aumentare entro la fine di quest’anno. Sul sito della società è possibile verificare la copertura della propria abitazione inserendo il proprio indirizzo. Nel frattempo i partner dell’azienda (tra gli altri, le compagnie telefoniche Wind, Tre, Vodafone, Fastweb e Tiscali) hanno iniziato a commercializzare pacchetti di servizi con internet ultraveloce. Alla fine del 2018 le abitazioni raggiunte dovrebbero essere 14mila.