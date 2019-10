Lavori in corso Regina Margherita, arrivano i disagi. Da lunedì 21 ottobre gli interventi a Torino che interesseranno anche Lungo Stura Lazio.

Viabilità modificata

Fino al 30 novembre è prevista la chiusura alternata dei due controviali del corso nel tratto al di sopra del ponte sulla Dora per consentire lo svolgimento di lavori sul manufatto. Da lunedì prossimo, 21 ottobre, non sarà più possibile transitare nel controviale nord. Una volta conclusi i lavori su quel lato del ponte si procederà alla riapertura del tratto stradale, mentre il cantiere si trasferirà nel controviale sud, chiuso al traffico fino al termine dell’intervento.

Interventi anche in Lungo Stura Lazio

Lunedì 21 ottobre inizieranno anche i lavori di riasfaltatura di Lungo Stura Lazio nel tratto compreso tra lo svincolo per e da Via Fattorelli e il Ponte Diga (Curva delle Cento Lire). La durata prevista è di circa due settimane. Il cantiere interesserà entrambi i sensi di marcia e non comporterà nessuna interruzione del traffico.

