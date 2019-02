Lavori in piscina: scoperte fibre amianto a Caselle Torinese nell’impianto di viale Bona. L’Amministrazione comunale ha stanziato 15.813,45 euro per l’opera.

Lavori in piscina: scoperte fibre amianto

A Caselle conferito un nuovo incarico sulla piscina comunale. Nella struttura di viale Bona sono state scoperte delle fibre d’amianto. La ditta Cevig di Rivara avrà il compito rimuoverle. L’azienda deve solo rimuovere del materiale inerte e portarlo altrove. Per porvi rimedio l’Amministrazione comunale ha stanziato 15.813,45 euro. Si tratta dei denari accantonati con il ribasso d’asta e con le somme a disposizione dell’ente. Quindi non viene incrementata la spesa iniziale di 120 mila euro. L’impresa ha vinto la gara d’appalto per circa 75 mila euro.

Lavori terminati ad agosto…

Lo scorso 30 agosto la Cevig ha terminato i lavori. Questi riguardavano la riparazione dell’impianto elettrico. Oltre alla sostituzione del sistema del riciclo dell’aria all’interno delle vasche. Adesso è possibile regolare la temperatura nell’impianto natatorio di viale Bona. Si trattava di lavori di completamento. In passato il gestore della struttura aveva già portato a termine degli interventi di messa a norma.

… Ma vengono rinvenute le fibre d’amianto

Il 12 dicembre 2018 viene presentata in municipio la relazione dei direttori dei lavori. Gli uffici apprendono della presenza di materiali contenenti fibre d’amianto volatili. Questi residui si trovano all’interno del locale tecnico. Ma non sono stati oggetto dell’intervento eseguito. Quindi si è provveduto a finanziarne lo smantellamento per preservare la salute pubblica. La piscina continuerà a funzionare regolarmente.