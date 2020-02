Oggi è il 14 febbraio, la Festa degli Innamorati. Più di un regalo azzeccato servirebbero degli auguri di San Valentino efficaci. Trovare le parole giuste per comunicare i propri sentimenti non è semplice, ma vi veniamo in aiuto proponendo alcune frasi tra le più classiche e altre pescate dai film.

Citazioni da film

Una selezioni delle frasi più celebri dette tra innamorati sul grande schermo, da Pocahontas al Signore degli Anelli.

-Preferisco morire domani che vivere 100 anni senza conoscerti. (Pocahontas )

-Sono nato quando mi hai baciato. Sono morto quando mi hai lasciato. Ho vissuto per qualche settimana mentre mi hai amato. (Il diritto di uccidere)

-Preferirei dividere una sola vita con te che affrontare tutte le ere di questo mondo da sola. (Il Signore degli Anelli)

-Dovresti essere baciata e spesso, e da qualcuno che sa come farlo. (Via col Vento)

-Ormai ci sono troppo dentro… salti tu, salto anch’io. (Titanic)

-Sei l’inquilino del mio cuore… sempre in ritardo con l’affitto, ma impossibile da sfrattare. (Scherzi del cuore)

-Il numero di respiri che fai nella vita è irrilevante; ciò che conta sono i momenti che il respiro te lo tolgono. (Hitch)

-Che bella la vita, ora che il mondo mi ha dato te. (Moulin Rouge!)

-Ora vieni con me, verso un mondo d’incanto. Principessa, è tanto che il tuo cuore aspetta un sì! (Aladdin)

-Sarebbe un privilegio avere il cuore spezzato da te. (Colpa delle stelle)

-In questo momento potrei morire Clem, io mi sento così felice. Non avevo mai provato cosa fosse la felicità. Sono esattamente dove voglio essere. (Se mi lasci ti cancello)