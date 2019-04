Le Winx al Torino Outlet Village

Tutto pronto a Torino Outlet Village per il tanto atteso weekend finale di questo aprile fatato che vedrà la partecipazione di tutte e sei le fatine della serie campione d’incassi per la gioia delle piccole fan.

Tutto pronto a Torino Outlet Village per il tanto atteso weekend finale di questo aprile fatato che vedrà la partecipazione di tutte e sei le fatine della serie campione d’incassi per la gioia delle piccole fan. Dopo tre fine settimana ricchi di emozioni, durante i quali le bambine, in compagnia delle loro mamme si sono potute cimentare in laboratori, attività, sfilate, etc,, a partire da venerdì 26 Torino Outlet Village darà il benvenuto al grande e spettacolare weekend finale di questo magnifico progetto.

Compleanno felice

Si chiudono così in grande stile i festeggiamenti del 15° compleanno della serie 100% made in Italy, con lo spettacolo WINX CLUB “GLITTER”, che verrà presentato in anteprima europea domenica 28 aprile, dalle ore 15.00 alle 16.30. Uno show da non perdere, il primo legato al lancio della Serie 8 – il nuovissimo capitolo della saga delle magiche eroine, in onda su Rai Yoyo dal 15 aprile, con la sorprendente trasformazione Cosmix! Tantissimi i laboratori per grandi e piccini in programma per tutto il week end: tre giorni no-stop di spettacoli e divertimento.

Il programma

Venerdì 26, dalle 15.00 alle 19.00, le bambine potranno partecipare ad une serie di laboratori fatati: Trucca Bimbi, Magic Art & Craft; sabato 27, sempre dalle 15.00 alle 19.00, le quindici coppie più votate del talent show (15 come le candeline che la serie Winx spegnerà a Torino Outlet Village!) parteciperanno alla grande Sfilata.

Ma il culmine dei festeggiamenti sarà domenica 28 in compagnia delle sei fate, per la gioia delle numerosissime fan. A partire dalle 15.00, e fino alle 16.30, un team di truccatrici regalerà alle bambine il sogno di sentirsi Winx per un giorno, realizzando il trucco delle loro eroine; il pomeriggio proseguirà poi con l’anteprima europea dello spettacolo Winx Club “Glitter” presso la piazza del Village, in presenza delle 6 Winx che successivamente si dedicheranno all’incontro con le piccole fan.

Concorso a premi

Per celebrare il traguardo raggiunto dalla fortunatissima serie Winx e i successi di questo prodotto 100% made in Italy, Torino Outlet Village ha indetto un concorso a premi rivolto a tutti coloro che faranno acquisti all’interno delle boutique del Village nel mese di aprile. Con una spesa minima di 100 euro – anche in scontrini cumulativi, ma nello stesso giorno – si potrà partecipare all’estrazione di fantastici premi (in palio una fantastica Crociera per 4 persone a bordo della MSC Fantastica, con partenza il 31 agosto da Genova per toccare poi Italia, Francia e Spagna, e 10 kit Giochi Preziosi legati alla Serie 8). Dulcis in fundo, per tutto il mese di aprile, a celebrazione di questa importantissima collaborazione tra Winx Club e Torino Outlet Village, la stele simbolo indiscusso del Village è illuminato da giochi di luci a tema rosa.

Tante occasioni

Tante inoltre le occasioni imperdibili all’interno delle prestigiose boutique di Torino Outlet Village. Fino al 1 maggio sarà attiva la SPRING PROMO: sconti fino al -50% sui prezzi outlet delle Collezioni Primavera/Estate, nei negozi aderenti, su articoli selezionati.

Per rispondere alle esigenze della propria clientela proveniente da diverse parti d’Europa e del mondo, tassello importante non solo per Torino Outlet Village ma per l’intero indotto del settore turistico della zona, l’Outlet Village resterà aperto anche nei giorni 25 aprile e 1 maggio, dalle 10 alle 21.

Un servizio che sottolinea l’apertura internazionale di Torino Outlet ma anche verso il residente, proponendosi come un’alternativa per chi resta.

