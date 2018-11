In data odierna, martedì 20 novembre, lo chalet di via Colle dell’Assietta apre le sue porte a tutti gli interessati per la tradizionale castagnata autunnale.

Chalet in festa

Come di ricorrenza nel periodo autunnale, anche allo chalet di via Colle dell’Assietta si è deciso di organizzare la tradizionale castagnata, aperta a nonni, genitori e bambini di tutte le età. Per favorire la più ampia partecipazione possibile, il presidente del comitato spontaneo, Rocco Garziano, ha optato per fissare ufficialmente l’orario di inizio della manifestazione alle 15, ma l’intento è di dalle 16, per far sì che all’appuntamento partecipino anche i bambini appena usciti dalle scuole.

Non solo castagne…

Tutti coloro i quali intenderanno partecipare nel corso dei festeggiamenti del pomeriggio odierno, avranno modo di degustare non solo castagne di qualità sopraffina, ma anche bibite o pietanze artigianali, come torte dolci e salate, preparate dalle volontarie e dai volontari dello chalet. La peculiarità che contraddistingue la struttura di via Colle dell’Assietta è la varietà di età delle persone che vi gravitano intorno: bambini, adulti e più anziani.

Sabato 24 “Giocando al Parco”

Gli eventi dello chalet non si esauriscono di certo oggi: la castagnata è infatti soltanto l’inizio di tutte le manifestazioni che si protrarranno da qui alla fine dell’anno corrente. Sabato 24 è in programma infatti “Giocando al Parco”, iniziativa organizzata in collaborazione con i ragazzi del Servizio Civile settimese. Anche in questa occasione bambini, adulti e anziani potranno partecipare ad un’ aggregante merenda conviviale a partire dalle 15.

