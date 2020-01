La notizia della morte di Paola Bava ha fatto in poche ore il giro della Collina.

Paola originaria di Castiglione, abitava e lavorava a San Damiano d’Asti, ma era un volto molto conosciuto in Collina.

L’ultimo saluto

Ha lottato sino alla fine contro la malattia, aveva solo 45 anni, troppo pochi per dover addio alla vita e alla famiglia che tanto amava.

Svolgeva la professione di Oss in una struttura per anziani a San Damiano d’Asti, un lavoro che svolgeva con passione e grande umanità.

In molti ricordano Paola come una persona sempre solare, con una parola buona per tutti e con molti amici.

Lei amava la vita ed era sempre pronta alla battuta e con il sorriso sulle labbra.

Una persona brillante con grandi valori umani.

Una grande donna viene definita da coloro che l’hanno conosciuta. Il funerale è svolto mercoledì 22 gennaio alle 10 nella chiesa parrocchiale di Castiglione Torinese mentre il rosario è stato recitato martedì 21 gennaio sempre a Castiglione Torinese.

Molte le persone che si sono strette attorno al marito di Paola, Claudio Catania e alla figlia Carlotta.