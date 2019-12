Luminarie natalizie accese lungo la strada 590, da San Raffaele a Castiglione.

Luminarie natalizie

Sono state attivate questa sera, venerdì 6 dicembre, le luminarie natalizie lungo la strada 590 della Val Cerrina. L’accensione è avvenuta in contemporanea, da San Raffaele Cimena a Castiglione. I tre Comuni hanno avviato da tempo un progetto, in vista del Natale, proprio per posizionare tutti insieme le stesse luci in occasione del periodo festivo.

A Gassino illuminato anche corso Italia

Con l’accensione in contemporanea delle luminarie lungo la 590, a Gassino sono state attivate anche quelle nel centro storico, lungo corso Italia, per far vivere a tutto il paese, ancora meglio, lo spirito della festa.

