Un grande lutto nel Rugby San Mauro Torino Official. Ieri, venerdì 13 dicembre è morto Claudio Mantovan. Una morte improvvisa che ha lasciato tutta la società senza parole. L’annuncio arriva dalla pagina ufficiale della società in cui viene espresso il dolore per la perdita di Mantovan.

Il messaggio di cordoglio