Lo scrittore Magdi Allam a Settimo per la presentazione del suo libro.

Magdi Allam a Settimo

C’è attesa per l’arrivo in città, a Settimo Torinese, dello scrittore Magdi Allam. L’autore arriverà infatti in città il prossimo venerdì 12 ottobre. L’occasione è un incontro organizzato da un’attività commerciale cittadina, l’enoteca “Il Ritrovo di Bacco” di piazza Astengo, in pieno centro città.

Presenterà il suo libro

L’autore Magdi Allam interverrà a Settimo per presentare il suo libro “Il Corano senza veli”. L’incontro è previsto per le ore 17,30 proprio nella piazza del centro storico cittadino. Lo scrittore e giornalista, oltre che politico, di origine egiziana (ma naturalizzato italiano) presenterà al pubblico della città il suo saggio letterario.

Chi è Magdi Allam

Magdi Allam, come detto, è uno scrittore, giornalista e politico che ha militato tra le fila del centro destra italiano. Le sue posizioni ideologiche e politiche sono state spesso al centro di scontri che hanno investito anche l’opinione pubblica. L’incontro è quindi fissato per venerdì 12 ottobre alle 17,30 presso l’enoteca Il Ritrovo di Bacco di piazza Astengo, a Settimo Torinese.