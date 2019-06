Maltempo a San Mauro: la conta dei danni. Nel pomeriggio di oggi, convocata una conferenza stampa in Comune per fare il punto della situazione di quanto accaduto.

Maltempo a San Mauro

Una città in ginocchio, così appariva fino a tarda sera, ieri, San Mauro. Oggi, sabato 22 giugno, è tempo di fare la conta dei danni subiti. Tanti i disagi registrati in città e numerose le chiamate ai soccorsi per episodi di allagamenti e grandine che ha bloccato porte e cancelli delle abitazioni.

Le zone più colpite

Via Peschiera, quartiere Oltrepo, è divenuta tristemente nota per le condizioni in cui si è presentata dopo mezz’ora di acquazzone. Le foto delle grandine e delle auto parcheggiate, letteralmente imprigionate, hanno fatto il giro del web diventando virali in pochi minuti. Ma non è stata l’unica strada a subire danni. Evacuate abitazioni in via Casale, edifici comunali dichiarati inagibili e allagamenti con automobilisti rimasti bloccati nei sottopassi della città. Anche il comando della Polizia Municipale ha subito danni, tra cui il centralino guasto. Per segnalazioni, infatti, è disponibile un numero delle emergenze: 342 819 8175.

La conferenza stampa

Nel pomeriggio di quest’oggi, il sindaco Marco Bongiovanni ha incontrato i giornalisti per fare un punto della situazione. Nell’incontro ha annunciato l’intenzione di valutare la possibilità di rientrare nella procedura per Calamità naturale.