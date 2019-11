Maltempo, è passata ad gialla a arancione l’allerta meteo a Settimo Torinese.

Maltempo, Settimo apre il Coc

Il Comune di Settimo Torinese ha aperto il Coc, centro operativo comunale di Protezione civile, in occasione dell’allerta meteo che – con l’ultimo bollettino dell’Arpa – è passato da uno stato di allerta giallo ad arancione. E’ ccaduto nel pomeriggio di oggi, sabato 23 novembre.

Maltempo

“Stiamo lavorando insieme ai tecnici, protezione civile e Polizia municipale” spiega la sindaca Elena Piastra. All’intero del palazzo del Municipio, infatti, oltre alla prima cittadina, sono impegnati i dirigenti di settore tecnico e i referenti degli “attori” dell’emergenza maltempo.

“Polizia locale e protezione civile stanno monitorando da questa mattina la situazione sul territorio”, spiega ancora la sindaca. Dopo un primo briefing all’interno del Comune, infatti, i responsabili del servizio e gli operatori, hanno ripreso l’attività di controllo sul territorio.

Al momento, per quanto riguarda il territorio di Settimo, risulta chiuso soltanto un ponticello nei pressi di via Gribaudia e in direzione del parco fluviale del Po. Quel tratto, infatti, dove il rio attraversa il territorio è considerato uno dei punti “critici”.

A San Mauro

La situazione sul territorio sanmaurese è in uno stato di allerta arancione, ma senza criticità rilevanti. La Protezione civile e la Polizia locale stanno monitorando costantemente il territorio ed i rii collinari.

Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati su questo canale o sul sito del Comune.