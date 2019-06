Maltempo sul territorio: acqua e grandine allagano le strade. Un temporale improvviso ha sommerso Settimo e San Mauro causando notevoli disagi.

Maltempo sul territorio

Una tempesta cominciata all’improvviso nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 21 giugno, sta causando notevoli disagi in tutta la periferia nord e la prima cintura di Torino. Settimo, San Mauro e la collina sono colpite in questi minuti da un violento acquazzone e da una grandinata che ha letteralmente sommerso le strade delle città.

A San Mauro

A essere maggiormente colpita, San Mauro. Via Roma si è trasformata in un fiume in piena con l’acqua che ha superato i marciapiedi. Anche via XXV Aprile allagata e sono tantissime le segnalazioni che stanno arrivando alle Forze dell’Ordine. I Vigili del Fuoco sono al lavoro sul territorio per fronteggiare i numerosi allagamenti, attive anche diverse squadre del Gruppo comunale dei volontari della Protezione civile e gli agenti della Polizia Municipale. Situazione critica anche nella zona industriale del Pescarito. Chiuso il sottopasso che costeggia il centro città.

x

A Settimo

Acqua e grandine anche nel settimese, seppur con minore intensità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberta Cantatore ❤ (@cantatoreroberta) in data: 21 Giu 2019 alle ore 6:48 PDT

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da instarafałwelc (@raffaeleopolacco_) in data: 21 Giu 2019 alle ore 6:57 PDT

