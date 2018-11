Dalla Street Food Battle su Italia 1 alla Prova del Cuoco dove debutta in questi giorni. Come scrive http://novaraoggi

Marco Sacco

Dal piccolo lago di Mergozzo alla grande platea televisiva. Lo chef Marco Sacco, patron del ristorante bistellato Il Piccolo Lago, meta di culto per gli amanti dell’alta cucina e, da poche settimane, guru del Piano 35, il ristorante in cima al grattacielo di Intesa San Paolo a Torino, sbarca in tv con un doppio appuntamento, su Rai 1 e su Mediaset.

Street Food Battle e La Prova del Cuoco

Da lunedì 5 novembre poi, e per tutta la settimana, lo chef piemontese è in giuria accanto ad Andrea Delogu, conduttrice Tv, e all’esperta di gastronomia Simona Maggio, durante le puntate de La prova del cuoco, condotto da Elisa Isoardi, su Rai 1 a partire dalle 12.00.

Commenta così lo chef

“Lo considero un gioco ma anche un’occasione per farmi conoscere. Cerco di portare in tv la mia filosofia di una cucina fatta di dettagli e sfumature preziose. Vorrei dire alle persone che il tempo passato a cucinare non è mai tempo perso. E poi vorrei aver modo di far conoscere a tutta Italia il nostro territorio, le sue bellezze e le sue meraviglie, quelle che si mangiano e quelle che si possono vedere venendo in vacanza sui nostri laghi e nelle nostre valli”.

Potrebbe interessarti anche: Antonella Clerici va a vivere nella campagna piemontese