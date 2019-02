C’è una nuova importante novità che punta a rilanciare l’economia del territorio di Settimo. Si tratta di un nuovo insediamento commerciale che investe, soprattutto, il Borgo Provinciale, e in particolar modo l’area compresa tra via Torino e via Regio Parco.

Mc Donald’s , la più nota catena di fast food del mondo, è pronta a insediarsi sul territorio cittadino. E lo farà, in particolare, tra via Torino e via Regio Parco.

Mc Donald’s , la più nota catena di fast food del mondo, è pronta a insediarsi sul territorio cittadino. E lo farà, in particolare, tra via Torino e via Regio Parco. Merito, soprattutto, di una richiesta che è arrivata nelle scorse settimane agli uffici dell’Amministrazione settimese. Un vero e proprio permesso di costruire “convenzionato” per la realizzazione di un nuovo edificio a destinazione terziario/commerciale, tra le due vie del Borgo Provinciale. Proprio dove, fino ad alcuni anni fa sussisteva un deposito di mezzi e di materiali dell’Anas. Una sorta di “area cantoniera” all’interno del quale trovavano posto una serie di abitazioni dei dipendenti della società.

Mc Donald’s, quindi, è pronta ad arrivare su Settimo in un’area in cui di certo non mancano i centri commerciali. Di fronte al nuovo fast food, infatti, ci sono già un centro commerciale Eurospin ed entro la fine di parile aprirà il nuovo supermercato Lidl nell’area di corso Piemonte – via Costituzione.

Semaforo verde

Giovedì scorso la giunta del sindaco Puppo ha esaminato le carte che sono state inoltrate all’Amministrazione da parte della società Target Immobiliare Sas del geometra Franco Maugeri, in qualità di proprietaria del terreno sito in via Torino 49. La stessa che, lo scorso 20 ottobre, aveva presentato al Suap, lo sportello per le attività produttive di Settimo, regolare permesso di costruire per la realizzazione di un nuovo fabbricato a destinazione commerciale per attività di «somministrazione ristorazione fast-food».

Nuovi posti di lavoro?

L’arrivo di una struttura “importante” quale quella di un centro Mc Donald’s a Settimo lascia, di fatto, ben sperare sulla possibilità di creare nuovi posti di lavoro sul territorio di Settimo. Così come era stato per il Torino Outlet Village per il quale, il Comune, si era mosso in prima persona per provare a collocare una serie di giovani del territorio all’interno dei punti vendita.

L’apertura

La possibilità di nuovi posti di lavoro, da trovare a breve termine, è subordinata – di fatto – alle tempistiche secondo le quali saranno realizzati i lavori all’interno dell’area che ospiterà il nuovo centro di ristorazione. Al momento non ci sono notizie a riguardo. Detto questo, considerato anche il volume d’affari e la grande importanza che la catena di fast food assume in tutto il mondo, è possibile che – una volta ritirato il permesso per costruire dagli uffici comunali – i tempi di realizzazione del polo di intrattenimento e ristorazione siano sufficientemente brevi. Almeno questa è la speranza di chi spera di trovare un posto di lavoro sul territorio di Settimo.

