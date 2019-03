Medicina Sportiva: visite gratis in convenzione Asl. Per i giovani sportivi under 18 accesso a quattro strutture private.

Medicina Sportiva, visite gratis

L’Asl VC comunica che sono stati siglati gli accordi tra l’Asl di Vercelli e alcune strutture private del territorio per permettere ai giovani atleti fino ai 18 anni di effettuare le visite medico sportive agonistiche gratuitamente.

I centri

I centri interessati sono: l’Istituto SALUS s.r.l. di Cigliano (Corso Vercelli 50), la Società SALUS Vercelli s.r.l di Via Durandi 12 a Vercelli, la DUERRE DENTAL s.r.l di via Torino 1 a Roasio e il Centro IGEA s.a.s di via Vittorio Veneto 74 a Borgosesia. Grazie alle convenzioni sottoscritte gli sportivi che rientrano nell’età prevista potranno recarsi nei centri indicati ed eseguire la visita sempre in regime di servizio sanitario nazionale e dunque gratuitamente. In un contesto generale che già vede una carenza complessiva di specialisti, il medico sportivo è una figura professionale sempre più rara da reclutare in ambito pubblico. Sono infatti numerosi i professionisti che operano nel privato e che preferiscono continuare a lavorare in tale ambito.

Assente il medico assunto dall’Asl

Dopo diversi tentativi l’Asl di Vercelli, nei mesi scorsi ha assunto un medico sportivo dipendente; un professionista molto apprezzato che purtroppo ad oggi, per ragioni strettamente personali, è assente da tempo. Già nelle scorse settimane l’Asl di Vercelli aveva annunciato di voler procedere con una indagine di mercato per individuare strutture private che, in nome e per conto dell’Asl, potessero svolgere questo servizio, in modo da assicurare la visita gratuitamente.

LEGGI ANCHE LE ALTRE NOTIZIE DE LA NUOVA PERIFERIA

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook La Nuova Periferia

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale La Nuova Periferia: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!