Meteo: arriva la neve ma da domani torna il sole. I fiocchi dureranno fino a questa sera, ma da giovedì sono previste schiarite.

Arriva la neve

Il freddo pungente di questa mattina ha anticipato l’arrivo della neve sul torinese. A Settimo, i primi fiocchi sono caduti verso mezzogiorno. Ma da questa mattina, mercoledì 23 gennaio, nevica sull’alessandrino e nell’astigiano. Un fenomeno che, tuttavia, non riguarderà il Piemonte settentrionale e la Valle D’Aosta.

Il meteo nelle prossime ore

La neve è prevista fino a questa sera. Pochi centimetri in città, mentre sulla collina di Superga e sul resto dell’arco collinare cadrà qualche centimetro in più raggiungendo, in alcuni casi, fino a 10 cm. I fiocchi si attenueranno tra la serata e la notte, anche se è nel Piemonte meridionale che ci saranno maggiori accumuli.

Domani il sole

A partire dalla giornata di domani, giovedì 24 gennaio, sono invece previste delle schiarite e il ritorno del sole da venerdì. Le temperature però saranno prevalentemente invernali e nelle ore notturne sono attese gelate.