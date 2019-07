Meteo, da martedì stop al grande caldo: arrivano i temporali. Intanto ancora temperature alte oggi, domenica 7 luglio 2019 nonostante il rischio temporale.

Meteo per oggi, domenica 7 luglio

Oggi, domenica 7 luglio è previsto qualche temporale su Piemonte, Lombardia, Nord Toscana ed Emilia Romagna così come in Liguria e alta Toscana. Le temperature caleranno di qualche grado al Nord.

Arrivano i temporali

Tra martedì e mercoledì break temporalesco – L’avvio della settimana vedrà ancora un’Italia divisa in due; il Nord e parte del Centro saranno alle prese con una certa variabilità associata a locali acquazzoni e temporali. Tra martedì e mercoledì invece ci sarà un ulteriore peggioramento a causa del passaggio di una veloce perturbazione . In tal frangente ci attendiamo rovesci e temporali anche di forte intensità in particolare al Centronord, con rischio nubifragi, grandinate e raffiche di vento improvvise. Le temperature saranno in graduale diminuzione.

